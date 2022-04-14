Ponksiyon ne demek, TDK'ya göre Ponksiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ponksiyon ne demek? Ponksiyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ponksiyon kelimesi. Peki ponksiyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ponksiyon nedir, ponksiyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PONKSİYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ponksiyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ponksiyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ponksiyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vücudun herhangi bir boşluğunda bulunan bir sıvıyı akıtmak veya çekmek için içi boydan boya açık bir iğneyi batırma işi

