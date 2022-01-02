Poplin ne demek, TDK'ya göre Poplin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Poplin ne demek? Poplin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi poplin kelimesi. Peki poplin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre poplin nedir, poplin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POPLİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Poplin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Poplin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre poplin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pamuk, keten veya ipekten sık dokunmuş ince bir kumaş türü

- Bu kumaştan yapılan



POPLİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Dekolte, sade poplinden bir ev elbisesi giymişti.

- Küçük kırmızı çiçekleri solmuş beyaz polin entarisini sıkı sıkı geren...

