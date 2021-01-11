Popstar Bayhan Katarsis'e konuk oldu: "Bize rahibeler baktı"

Sık sık ünlü isimlerin de konuk olarak yer aldığı Uzman klinik psikolog Gökhan Çınar’ın sunduğu “Katarsis X-TRA”nın yeni bölüm konuğu “Popstar” yarışması ile tanınan Bayhan Gürhan oldu.

Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan Bayhan, çocukluk döneminde yaşadığı zor anları şu sözlerle anlattı; “Evimiz Adana’da tarla kenarındaydı. Annem ve ablamla yaşardım. Babamın bizden bağımsız Almanya’da bambaşka bir hayatı vardı. Hatırladığım en net şey hep karnım açtı.”

"FARE ZEHRİ ALDIK"

Şarkıcı, annesinin vefatını da anlattı: “Annemin aramızdan ayrılışı çok üzücüdür. Bir gün birlikte fare zehri aldık ve evimize gittik. Eve vardığımızda zehri çay bardağına doldurdu. İlk önce ablama uzattı, o istemedi. Ardından bana uzattı, ben tam bardağı alıp içecekken ablam engelledi. Sonunda ise annem o zehirden içer gibi oldu. O an hatırladığım tek şey, bağırarak dışarı çıktı ve o andan sonra bir daha annemi hiç görmedim. Bu çaresizlikle yapılmış bir şeydi. Ben çok kötü bir çocukluk yaşadım.”

"BİZE RAHİBELER BAKTI"

Annesinin ölümünün ardından Almanya'ya babasının yanına giden Bayhan, “Orada da üvey annemiz oldu. Bizi aç bırakırdı. Sonra kendimi Almanya’da bir çocuk esirgeme kurumunda buldum. Bir sene boyunca rahibeler bize baktı. Ablam, Almanya’da okumaya devam etti, ben Türkiye’ye geldim. Ablamı orada trafik kazasında kaybettik” dedi. Şarkıcı, “İstanbul’a geldim bir şeyler yapmaya çalıştım. Hep şarkı söylerdim. Kaybolmuş bir ruh gibiydim” dedi.