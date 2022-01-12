Popülist ne demek, TDK'ya göre Popülist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Popülist ne demek? Popülist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi popülist kelimesi. Peki popülist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre popülist nedir, popülist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POPÜLİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Popülist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Popülist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre popülist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Halk yardakçısı

