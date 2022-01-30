Porfirit ne demek, TDK'ya göre Porfirit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Porfirit ne demek? Porfirit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi porfirit kelimesi. Peki porfirit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre porfirit nedir, porfirit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PORFİRİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Porfirit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Porfirit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre porfirit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Andezit birleşiminde bir tür püskürük taş

