Pornhub kapatıldı mı? 13 milyon takipçisi bulunan yetişkin içerik platformu Pornhub'a Instagram üzerinden erişim sağlanamıyor!

Dış basından edinilen bilgiye göre geçtiğimiz aylarda Pornhub'dan reklam almayı durduran Mastercard ve Visa, platformla alakalı meraka neden olmuştu. Instagram'da 13 milyon takipçiye sahip olan yetişkin içerik platformunun hesabına erişim sağlanamayınca bir defa daha merak söz konusu oldu.

HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Instagram hesabında cinsel içerikli görüntüler paylaşmayan platform hakkında, çocuk pornosu dağıtımında bulunma gerekçesiyle dava açılmıştı. Her ne kadar Instagram üzerinde müstehcen içerikler paylaşmıyor olsa da, pornoya özendirme gerekçesiyle eleştiriye maruz kalıyordu.

Twitter ve Youtube hesaplarına hiçbir erişim problemi yaşanmayan platform hakkında eleştirilerde bulunan ABD Ulusal Cinsel İstismar Merkezi CEO'su Dawn Hawkins, "Instagram cesurca bir adım atarak Pornhub ile çalışmayı bıraktı. Diğer şirketler de bu kararı takip etmeli" şeklinde konuşarak görüşlerini dile getirdi.