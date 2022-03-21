Porno ne demek, TDK'ya göre Porno kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Porno ne demek? Porno TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi porno kelimesi. Peki porno ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre porno nedir, porno kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PORNO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Porno kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Porno kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre porno kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Amacı cinsel dürtülere yönelik olan, ahlaki değerlere aykırı düşen yayın, resim vb., pornografi

- Amacı cinsel dürtülere yönelik olan, ahlaki değerlere ters düşen

