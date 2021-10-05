Pornoculuk ne demek, TDK'ya göre Pornoculuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pornoculuk ne demek? Pornoculuk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pornoculuk kelimesi. Peki pornoculuk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pornoculuk nedir, pornoculuk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Pornoculuk kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Pornoculuk kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

PORNOCULUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pornoculuk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pornoculuk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pornocunun işi

