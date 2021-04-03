Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Serbest şekillendirme yöntemleri ile seramik çamurunu şekillendiren ve dekorlu-dekorsuz sırlı-sırsız pişirim tekniklerine uygun olarak çeşitli seramik ürünler imal eden kişidir.

Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi Maaşları

Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi Ne İş Yapar?

İş güvenliği prensipleri çerçevesinde, mesleğin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirme vb. işlemleri gerçekleştirmektir.

Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8181.31 olarak belirlenmiştir

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