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Portatiflik ne demek, TDK'ya göre Portatiflik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Portatiflik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Portatiflik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Portatiflik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Portatiflik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Portatiflik ne demek, TDK'ya göre Portatiflik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Portatiflik ne demek? Portatiflik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi portatiflik kelimesi. Peki portatiflik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre portatiflik nedir, portatiflik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PORTATİFLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Portatiflik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre portatiflik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Portatif olma durumu

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