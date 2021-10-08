Porte ne demek, TDK'ya göre Porte kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Porte ne demek? Porte TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi porte kelimesi. Peki porte ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre porte nedir, porte kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Porte kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Porte kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

PORTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Porte kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Porte kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre porte kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir işin genişlik, önem derecesi, etki alanı

- Değer, önem

- Bir iş için gereken para tutarı

- Üzerine veya arasına nota yazılan, aralıkları birbirine eşit, beş paralel çizgi, dizek

