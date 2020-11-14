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Portekiz 0-1 Fransa | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Haftanın en dikkat çekici maçları arasında Portekiz ile Fransa maçı bulunuyor. Karşılaşmanın canlı yayın linkini araştıran futbolseverler için haberimizi derledik. İşte, Portekiz - Fransa maçı CANLI İZLE LİNKİ...

Portekiz 0-1 Fransa | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Millilerimizin de mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde gecenin en dikkat çekici Portekiz ile Fransa arasında oynanacak. Zorlu mücadele öncesinde tüm bilinmesi gerekenleri ve merak edilenleri haberimizde verdik. Uluslar A Ligi Grup 3'te mücadele eden iki takımda, 4 maç yaptı ve 10 puana ulaştı. Bu maçla birlikte aralarında eşitliği bozacak olan Portekiz ve Fransa, gruptaki liderliği de elde edecek.Karşılaşmanın canlı yayın linkini araştıran futbolseverler için haberimizi derledik. İşte, Portekiz - Fransa maçı CANLI İZLE LİNKİ...

PORTEKİZ - FRANSA CANLI İZLEME LİNKİ

Portekiz - Fransa maçı, bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanacak karşılaşmayı hakem, Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını ise Mike Pickel ve Christian Gittelmann üstlenecek. 

Karşılaşmayı canlı izlemek için tıklayınız.

Onur Çelik
Spor Editörü


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