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Portekiz, İsveç'i 3 golle geçti: 3-0

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, İsveç maçı oynandı. Cristiano Ronaldo'nun yokluğuna rağmen Portekiz, İsveç'i 3 golle geçmeyi başardı.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 4. karşılaşmasında Portekiz, Jose Alvalade Stadyumu'nda konuk ettiği İsveç'i Diogo Jota (2) ve Bernardo Silva'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 4. karşılaşmasında Portekiz ile İsveç karşı karşıya geldi.

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz 3-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Diogo Jota (2) ve Bernando Silva kaydetti.

Bu skorun ardından Portekiz 10 puan ile liderliğini korurken, henüz puan ile tanışamayan İsveç son sırada yer aldı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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