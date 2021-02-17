Porto - Juventus maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta? Şifresiz mi yayınlanacak?

Avrupa'nın en prestijli kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan koronavirüs salgının gölgesinde yeniden başladı. Son 16 Turu maçları ile başlayan futbol mesaisi Porto ile Juventus arasında oynanacak maç ile devam edecek.

PORTO – JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA? NE ZAMAN?

Porto ile Juventus arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu maçı bu akşam Estadio Do Dragao stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande yönetecek. Mücadele yayıncı kuruluş Bein Sports'un HD1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

PORTO - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Porto ile Juventus arasında oynanacak olan maçı Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek.