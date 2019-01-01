Poşetler ücretli olunca vatandaş aldıklarını bu şekilde taşıdı..

Marketlerde çalışan görevliler, alışveriş yapanları ücretli poşet uygulaması konusunda bilgilendirdi. Yeni uygulama kimilerinin tepkisini çekerken kimilerinin ise desteğini aldı. Bazı kişiler, markete bez torbalarını alarak giderken, bazıları ise 25 kuruş ücret karşılığında plastik poşet alarak alışverişini tamamladı. Markete gelen müşterilerin bazılarının ise aldıklarını poşete koymak yerine elinde taşıyarak ayrılması dikkati çekti.

Denizli'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'ücretli poşet uygulaması' kapsamında market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına bugün başlandı. Uygulamayı kimileri eleştirirken, kimileri tarafından da olumlu karşılandı.

Markette kasiyer olarak çalışan Ahmet Daltar, müşterilerin bazılarının yeni uygulamadan habersiz olduğunu belirterek, "Bazı müşterilerimiz elinde poşetle markete geldi. Bazıları ise aldıklarını kucağına doldurup gitti. Ama genel olarak uygulamaya herkesin olumlu baktığını gözlemledik" dedi.

Markette alışveriş yapanlardan Hazret Koçyiğit ise uygulamayı eleştirerek, "Uygulamanın paralı olması yerine farklı bir yöntem seçilebilirdi. Sonuçta insanlar bunu paralı olsa da alacaklar. 25 kuruş insanlar için büyük bir maliyet değil. Bunun için farklı bir yol bulunmalı" diye konuştu. Hatice Tıkır ise evden çuval getirip alışverişlerini öyle yapacaklarını söyledi. Hüseyin Tekin ise, "Gerekirse çarşıdan 1 kilo poşet alıp kullanırız" dedi.

Yeni başlayan uygulama kapsamında bazı zincir marketlerde üzerlerine barkod konulan poşetler kasalarda okutulurken eski poşetleri bitirmeye çalışan bazı marketlerde ise barkod ayrı okutuluyor. Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uygulamanın hayata geçmesiyle kent genelinde bazı marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında veriliyor.

Edirne'de bazı vatandaşların marketlerden aldığı ürünleri evlerinden getirdikleri poşetlere bıraktığı gözlendi. Malatya'da ise vatandaşların parayla poşet almayarak ürünlerini açıkta götürdükleri görüldü.

Antalya'da yeni uygulamanın ilk gününde, alışveriş sonrası kasaya gelen müşterilere kasiyerler tarafından, "Poşet ister misiniz" sorusu yöneltildi. Müşterilerin çoğu poşet almayı tercih ederken, bazıları ise aldıkları ürünleri evlerinden getirdikleri poşetlere aktardı.

Trabzon'da alışveriş yapıp, poşetleri ücret ödeyerek satın alanlar uygulamanın çevrenin korunması adına önemli olduğunu belirtti. Kentte, bir markette alışveriş yapan Mehmet Salih isimli vatandaş ise poşet ücreti vermemek için, satın aldığı ürünleri cebinden çıkardığı naylon poşetlere doldurdu.

