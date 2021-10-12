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Postmodernist ne demek, TDK'ya göre Postmodernist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Postmodernist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Postmodernist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Postmodernist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Postmodernist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Postmodernist ne demek, TDK'ya göre Postmodernist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Postmodernist ne demek? Postmodernist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi postmodernist kelimesi. Peki postmodernist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre postmodernist nedir, postmodernist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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POSTMODERNİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Postmodernist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Postmodernist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre postmodernist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Postmodernizm yanlısı olan
- Postmodernizme ait olan

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