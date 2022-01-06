Potas Kostik ne demek, TDK'ya göre Potas Kostik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Potas kostik ne demek? Potas kostik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi potas kostik kelimesi. Peki potas kostik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre potas kostik nedir, potas kostik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POTAS KOSTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Potas kostik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre potas kostik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Potasyum hidroksit

