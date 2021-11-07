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Potasyum Klorür ne demek, TDK'ya göre Potasyum Klorür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Potasyum Klorür kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Potasyum Klorür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Potasyum Klorür nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Potasyum Klorür kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Potasyum Klorür ne demek, TDK'ya göre Potasyum Klorür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Potasyum klorür ne demek? Potasyum klorür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi potasyum klorür kelimesi. Peki potasyum klorür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre potasyum klorür nedir, potasyum klorür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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POTASYUM KLORÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Potasyum klorür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre potasyum klorür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öbür potasyum birleşiklerinin çoğunun hazırlanmasında kullanılan, susuz durumda 768 °C'de eriyen, renksiz küpler biçiminde billurlaşan madde (KCI)

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