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  3. Power by pride tişörtü nedeniyle tepkilerin odağı olmuştu! Galatasaray'dan Taylan Antalyalı destek çıkan paylaşım

Power by pride tişörtü nedeniyle tepkilerin odağı olmuştu! Galatasaray'dan Taylan Antalyalı destek çıkan paylaşım

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antaylı, "Power by pride" yazan tişörtü giymesi ile tepkilerin odağı olmuştu. Sarı kırmızılı takımın bugün hesabından yapılan paylaşımda Taylan Antalyalı'nın fotoğrafının kullanılması futbolcuya destek olarak yorumlandı.

Power by pride tişörtü nedeniyle tepkilerin odağı olmuştu! Galatasaray'dan Taylan Antalyalı destek çıkan paylaşım

A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcu Taylan Antalyalı sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla bir anda gündemin ilk sırasına oturdu. LGBT'yi temsil eden renkler ve "Gururla destekliyorumyazısı içeren tişörtüyle yaptığı sosyal medya paylaşımı konuşulmaya devam ediyor. Bu paylaşımı ile belli bir kesimin eleştirileri olan futbolcu bazı isimler tarafından da destek yağmuruna tuttuldu.

Galatasaray Spor Kulübü'nün futbolcusu hakkında nasıl bir karar vereceği ise tüm spor camiası tarafından merakla beklenirken bu sabah saatlerinde şok bir paylaşım geldi. sosyal medyada olay olan paylaşım için futbolcu henüz bir açıklamada bulunmazken Galatasaray ise sessizliğini bozdu.

GÜNAYDIN BÜYÜK GALATASARAY AİLESİ

Sabah saat 7.00'de yapılan paylaşımda Taylan Antalyalı'nın Galatasaray armasını öptüğü bir fotoğraf Twitter'da paylaşılarak altına da "Günaydın büyük Galatasaray ailesi" notu düşüldü. Bu paylaşımla birlikte sarı kırmızılı camia futbolcusunun yanında olduğu mesajını verdi. 

Öte yandan Galatasaray futbol takımı ilk kez saat 7.00'de bir paylaşım yapmış oldu. Erken saatte yapılan bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni beğeni aldı.

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