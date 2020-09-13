İsrail gazetesi: İlhak planı 2024'ten önce desteklenmeyecekAdıyaman'da kaza: 2 polis yaralıAdana'da gölden çıkanlar hayrete düşürdü!Elazığ’da okul yangını: Konteynerler kül oldu'Cenazeyi kim defnedecek' tartışmasında taşlı sopalı kavga!Dünya genelinde bilanço açıklandı: Vaka sayısı 28 milyonu geçtiKKTC Başbakan Yardımcısı'ndan ABD açıklaması: Söylediklerinizin gereğini yapın!İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 tutukluYasadışı yollardan yurt dışına kaçacaklardı! 120 kaçak göçmen yakayı ele verdiRusya’da halk, ara seçim için sandıkta
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Pozantı Belediye Başkanından yangın açıklaması

Pozantı Belediye Başkanından yangın açıklaması

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede 5 gündür devam eden yangını değerlendirerek itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına başladığını belirtti. Bunun son olması temennisinde bulunan Çay, 'Gerçekten ciğerlerimiz yandı.' dedi.

Pozantı Belediye Başkanından yangın açıklaması

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçedeki yangının 5. gününde tamamen kontrol altına alındığını, farklı illerden gelen ekiplerin çalışmasıyla soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Çay, AA muhabirine, yangının söndürülmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, ekiplerin büyük özveri gösterdiğini söyledi.

Pozantı Belediye Başkanından yangın açıklaması

Pozantılıların dayanışma içerisinde olduğu aktaran Çay, şöyle devam etti:

"Yangın 5. gününe gelindiğinde tamamen kontrol altında. Farklı bölgeden gelen ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bu son olur. Gerçekten ciğerlerimiz yandı. Bu yangının söndürülmesinde emek verenlerin alınlarından öpüyorum. Çok büyük özveri gösterdiler. Diğer illerden gelen ekiplere de sonsuz teşekkür ediyorum. Büyük bir sınav verdik. Halkımıza yüreğini açan, 'Belemediklilere kapımız açık, biz komşumuzda, akrabamızda kalırız' diyecek kadar yüreğinin güzelliğini ortaya koyan, haberimiz yokken bir araya gelen ve ormancılara sıkma yapan Pozantılıların bir kez daha Kurtuluş Savaşı'ndaymış gibi mücadele ettiğini gördük. Bu bizi onurlandırdı, gururlandırdı."

Pozantı Belediye Başkanından yangın açıklaması

"BİR DAHA BU ACI YAŞANMASIN"

Orman yangınlarının olmaması temennisinde bulunan Çay, "Burada bizim can kaybımız yok ama bir sürü canlı kaybımız var. Ormanda yaşayan canlının telef olmasına neden olan her kimse ya da kimlerse 'Allah belalarını versin' diyoruz. Bir daha bu acı yaşanmasın, son olsun." diye konuştu.

Pozantı Belediye Başkanından yangın açıklaması

Yangının bugün karadan ve havadan yapılan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındığını hatırlatan Çay, herkese geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Pozantı kısa sürede yapılacak çalışmalarla yine o yeşil örtüsüne ve güzelliğine kavuşacaktır" diyen Çay, bu konuda kimsenin endişelenmesine gerek olmadığını kaydetti.

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT