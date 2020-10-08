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  3. Test sonucu pozitif çıktı! Kayserispor'da koronavirüs şoku

Test sonucu pozitif çıktı! Kayserispor'da koronavirüs şoku

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan yapılan açıklamada, şikayetlerinden dolayı koronavirüs testi yapılan 1 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Test sonucu pozitif çıktı! Kayserispor'da koronavirüs şoku

Kayserispor'da bir futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, 1 futbolcuya şikayetleri dolayısıyla koronavirüs testi yapıldığı belirtildi. Test sonucunun pozitif çıktığı belirtilen açıklamada futbolcunun tedavisine başlandığı, teknik heyet, personel ve tüm takıma yarın koronavirüs testi yapılacağı belirtildi. 

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dün izinden dönen takımımızda şikayetlerinden dolayı 1 futbolcumuza COVID-19 testi uygulanmıştır. Futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup yarın tüm takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize COVID-19 testi yapılacaktır."

Kayserispor'un paylaşımı:

Berkem Temizel
Gece Editörü


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