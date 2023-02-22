Praxitelis Vouros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Praxitelis Vouros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Praxitelis Vouros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Praxitelis Vouros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Praxitelis Vouros 5 Mayıs 1995 tarihinde Mytilini şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Πραξιτέλης Βούρος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Praxitelis Vouros Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MJF yapmaktadır. Praxitelis Vouros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Praxitelis Vouros'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Praxitelis Vouros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Praxitelis Vouros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Praxitelis Vouros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Praxitelis Vouros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2012 yılında Olympiakos U20

13 Şubat 2014 yılında Olimpiakos

23 Ocak 2017 yılında APO Levadiakos

30 Haziran 2017 yılında Olimpiakos

29 Ağustos 2017 yılında APOEL Nikosia

1 Ağustos 2020 yılında OFI Girit

Praxitelis Vouros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Praxitelis Vouros şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Praxitelis Vouros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 2 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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