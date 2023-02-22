Praxitelis Vouros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Praxitelis Vouros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Praxitelis Vouros kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Praxitelis Vouros ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Praxitelis Vouros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Praxitelis Vouros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Praxitelis Vouros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Praxitelis Vouros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Praxitelis Vouros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Praxitelis Vouros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Praxitelis Vouros 5 Mayıs 1995 tarihinde Mytilini şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Πραξιτέλης Βούρος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Praxitelis Vouros Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MJF yapmaktadır. Praxitelis Vouros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Praxitelis Vouros'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Praxitelis Vouros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Praxitelis Vouros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Praxitelis Vouros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Praxitelis Vouros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2012 yılında Olympiakos U20

13 Şubat 2014 yılında Olimpiakos

23 Ocak 2017 yılında APO Levadiakos

30 Haziran 2017 yılında Olimpiakos

29 Ağustos 2017 yılında APOEL Nikosia

1 Ağustos 2020 yılında OFI Girit

Praxitelis Vouros kimdir

Praxitelis Vouros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Praxitelis Vouros şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Praxitelis Vouros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 2 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Praxitelis Vouros nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
David Grof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Grof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Grof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Grof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eric Hunal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Hunal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eric Hunal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Hunal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pavel Behensky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Behensky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pavel Behensky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Behensky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lukas Zoubele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Zoubele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Zoubele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Zoubele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harold Moukoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Moukoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harold Moukoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Moukoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi