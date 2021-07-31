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PrayforTurkey ne demek? Anlamı ne?

Sosyal medya platformu Twitter'da PrayforTurkey etiketi gündem olunca vatandaşlar tarafından anlamı merak konusu oldu. Peki PrayforTurkey ne demek? Anlamı ne?

PrayforTurkey ne demek? Anlamı ne?

Türkiye ve dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Twitter'da Türkiye'de meydana gelen orman yangınları için çok sayıda paylaşımda bulunuldu. Bu paylaşımların çoğu PrayforTurkey etiketi ile yapılınca söz konusu öbeğin anlamı merak edildi. Bu kapsamda internet arama motorlarında PrayforTurkey ne demek? Anlamı ne?  sorularının yanıtı merak konusu oldu.

PRAYFORTURKEY NE DEMEK? ANLAMI NE? 

PrayforTurkey etiketinin anlamı "Türkiye için dua et" demektir. Öte yandan başka ülkelerde yaşayan çok sayıda kullanıcı bu etiketle paylaşımlarda bulundu. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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