Türkiye ve dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Twitter'da Türkiye'de meydana gelen orman yangınları için çok sayıda paylaşımda bulunuldu. Bu paylaşımların çoğu PrayforTurkey etiketi ile yapılınca söz konusu öbeğin anlamı merak edildi. Bu kapsamda internet arama motorlarında PrayforTurkey ne demek? Anlamı ne? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

PRAYFORTURKEY NE DEMEK? ANLAMI NE?

PrayforTurkey etiketinin anlamı "Türkiye için dua et" demektir. Öte yandan başka ülkelerde yaşayan çok sayıda kullanıcı bu etiketle paylaşımlarda bulundu.