Precious Fiderikumo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Precious Fiderikumo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Precious Fiderikumo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Precious Fiderikumo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Precious Fiderikumo 29 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Precious Fiderikumo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına - tarihinde katılmıştır. Precious Fiderikumo'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Precious Fiderikumo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Precious Fiderikumo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Precious Fiderikumo şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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