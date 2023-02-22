Precious Nwankwo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Precious Nwankwo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Precious Nwankwo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Precious Nwankwo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Precious Nwankwo 24 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Precious Uchechukwu Nwankwo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Precious Nwankwo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Precious Nwankwo'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Precious Nwankwo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Precious Nwankwo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Precious Nwankwo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Precious Nwankwo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında Olomouc B

Precious Nwankwo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Precious Nwankwo şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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