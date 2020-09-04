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  3. Premier Lig'de yılın oyuncusu adayları belli oldu!

Premier Lig'de yılın oyuncusu adayları belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Liverpool'un şampiyonluğu ile tamamlanan Premier Lig'de yılın oyuncusu adayları belli oldu. Yılın oyuncusu adaylarında son şampiyon Liverpool'dan 4 oyuncu bulunuyor.

Premier Lig'de yılın oyuncusu adayları belli oldu!

İngiltere'de 2020 yılının en iyi oyuncusu adayları arasında geçen sezon ligi zirvede tamamlayan Liverpool'dan 4 futbolcuya yer verildi.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülünün adayları belli oldu.

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Sadio Mane ve Virgil van Dijk, Manchester City'den ise Kevin De Bruyne ve Raheem Sterling yılın en iyi oyuncusu adayları arasında yer aldı.

Trent Alexander-Arnold, İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasına da adını yazdırdı. Alexander-Arnold'un yanı sıra Chelsea'den Tammy Abraham ve Mason Mount, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Mason Greenwood ile Arsenal'dan Bukayo Saka da yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasında bulunuyor.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Onur Çelik
Spor Editörü


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