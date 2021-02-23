Prens William’dan Prens Philip açıklaması

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 17 Şubat’ta tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Prens William, büyükbabası Prens Philip’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Cumartesi günü Prens Charles da babası Prens Philip’i hastanede ziyaret etmiş ancak sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmamıştı.

Gazetecilere açıklamasını bir aşı merkezine yaptığı ziyaret sırasında gerçekleştiren Prens William, 99 yaşındaki Edinburgh Dükü’nün durumunun iyi olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu söyledi. Edinburgh Dükü Prens Philip, Londra'daki King Edvard VII hastanesinde tedavisi devam ediyor.