TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, bu hafta yine sevenlerini ekrana kilitledi. Yayımlandığı ilk günden beri seyircilerinin beğeniyle takip ettiği dizide Binnur Kaya tarafından canlandırılan doktor hanım, dizinin asi kızı Alya'ya Prenses Süreyya'nın hikayesini anlatınca internet kullanıcıları da Prenses Süreyya kimdir? Prenses Süreyya'nın hayatı, hikayesi, gelinliği, filmi sorularının cevabını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde Prenses Süreyya hakkında bilmeniz gereken her şeye yer verdik. İşte detaylar...

PRENSES SÜREYYA KİMDİR?

PRENSES SÜREYYA'NIN HAYATI | HİKAYESİ

Tam ismiyle Süreyya İsfendiyari Bahtiyari, 1952 yılında dünyaya geldi. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile evlenmesinin ardından Prenses Süreyya olarak tanındı. Zengin bir aileye doğan Süreyya,1950'li yıllarda Batı Almanya'nın İran büyükelçisi ve asilzade Halil İsfendiyari'nin ve Moskova doğumlu Alman eşi Eva Karl'ın en büyük çocuğu ve tek kızıydı.

Varlık içindeki hayatını oyuncu olarak taçlandırmak istedi fakat babasının bu fikre karşı çıkması üzerine hayalinden vazgeçti. Berlin ve İsfahan'da büyüdü ve Londra ve İsviçre'de eğitim aldı.

Paris’teyken İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin kız kardeşi Prenses Şems tarafından İran’a davet edildi. İcabet ettiği davet esnasında Şah ile tanışmasının hemen ardından evlenmeye karar verdi ve 1950 yılının Ekim ayında nişanlandı ve 2 Şubat 1951’de de tüm dünyada gündeme gelen bir düğünle evlendiler.

Süreyya son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşidir. "Sürgündeki Prenses" olarak da anılmaktadır. Bunun nedeni, tedavilere rağmen şah ile bir çocuk sahibi olamadığı için şahın ailesi tarafından saraydan uzaklaştırıldı. Boşandıktan sonra ise çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve ‘Bir Kadını Üç Yüzü’ filminde rol aldı.

İran şahının ardından ikinci kez aşık olan Prenses Süreyya, bu aşkında da mutluluğu bulamadı ve büyük aşkını bir uçak kazasında kaybetti .

İran Şahı ile yaptığı evlilik ardından bir daha hiç evlenmeyen ve güzelliğiyle tüm dünyanın dilinde olan Prenses Süreyya 25 Ekim 2001'de Paris'teki evinde ölü bulundu.

PRENSES SÜREYYA'NIN FİLMİ

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile boşanmasının ardından çocukluk hayalini gerçekleştiren Prenses Süreyya, ‘Bir Kadını Üç Yüzü’ filminde rol aldı.

PRENSES SÜREYYA'NIN GELİNLİĞİ