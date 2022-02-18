Preparat ne demek, TDK'ya göre Preparat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Preparat ne demek? Preparat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi preparat kelimesi. Peki preparat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre preparat nedir, preparat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PREPARAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Preparat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Preparat kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre preparat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Müstahzar

