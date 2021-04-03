Pres Makineleri Operatör Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Pres Makineleri Operatör Yardımcısı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çeşitli güçlerdeki preslerde hacimli kalıplarla, parçaları teknik resim ve talimatlara göre istenilen şekil, biçim ve özelliklere getirmek için presleme işlemleri uygulayan kişidir. İşlemler sırasında kullanılacak pres için belirlenmiş ayarların yapılması, parçaların preslenerek talimatlarda belirtilen ölçülere, kaliteye ve özelliklere uygun şekle getirilmesi, makinelerin zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır. İş parçalarının ölçülerinin uygun alet ve aparatlarla doğru şekilde ölçülmesi ve spesifikasyonlara veya teknik resme uygunluğunun kontrol edilmesi, presleme işlemleri sırasında gerekli gözlem ve kontrollerin yapılarak uygunsuzlukların tespit edilmesi, ölçü ve ayar sapmalarında presin durdurularak gereken önlemlerin alınması ve işlem görmüş olan parçaların uygun şekilde temizlenerek istiflenmesi, presçinin mesleki yetkinliğini gerektirir.

Pres Makineleri Operatör Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Pres Makineleri Operatör Yardımcısı Maaşları

Pres Makineleri Operatör Yardımcısı maaşı ortalama aylık 3.400 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Pres Makineleri Operatör Yardımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Pres Makineleri Operatör Yardımcısı Ne İş Yapar?

Pres Makineleri Operatör Yardımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan alanını düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) İş öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

g) Pres ayarlarını yapmak

h) Presleme işlemlerini yapmak

i) İş parçasını prese yerleştirmek ve basmak

j) İş parçasını kontrol etmek

k) Sevk ve raporlama işlemlerini yapmak

l) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pres Makineleri Operatör Yardımcısı Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleridir.

Pres Makineleri Operatör Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pres Makineleri Operatör Yardımcısı mesleğinin meslek kodu 8121.78 olarak belirlenmiştir

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