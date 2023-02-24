Preslav Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Preslav Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Preslav Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Preslav Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Preslav Petrov 14 Şubat 1997 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Преслав Миленов Петров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Preslav Petrov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dimitar Bozhkilov yapmaktadır. Preslav Petrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Preslav Petrov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Preslav Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Preslav Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Preslav Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Preslav Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Haziran 2020 yılında Montana

16 Ocak 2021 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2021 yılında Yantra

1 Temmuz 2022 yılında CSKA 1948 II

Preslav Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Preslav Petrov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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