Preston Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Preston Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Preston Edwards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Preston Edwards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Preston Edwards 5 Eylül 1989 tarihinde Cheshunt şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Preston Matthew Edwards şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Preston Edwards Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Preston Edwards, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Preston Edwards'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Preston Edwards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Preston Edwards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2007 yılında Millwall
31 Ocak 2009 yılında Dover Athletic
31 Mart 2009 yılında Millwall
5 Ağustos 2009 yılında Grays Athletic FC
28 Temmuz 2010 yılında Ebbsfleet
17 Temmuz 2015 yılında Boreham Wood
31 Mayıs 2016 yılında Ebbsfleet
1 Temmuz 2016 yılında Dulwich Hamlet
17 Temmuz 2020 yılında Dartford
22 Ağustos 2020 yılında Brentwood
1 Ekim 2020 yılında Braintree
15 Ocak 2022 yılında Cheshunt
Preston Edwards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Preston Edwards şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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