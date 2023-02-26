Prince Anane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Anane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Anane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prince Anane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prince Anane 20 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prince Anane Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GZS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Prince Anane'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Prince Anane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prince Anane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Prince Anane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prince Anane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prince Anane şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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