Prince Atta Antwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Atta Antwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Atta Antwi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prince Atta Antwi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prince Atta Antwi 31 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prince Atta Antwi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına 6 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Prince Atta Antwi'nin Real Tamale United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Prince Atta Antwi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prince Atta Antwi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Prince Atta Antwi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prince Atta Antwi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ekim 2021 yılında Real Tamale

Prince Atta Antwi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prince Atta Antwi şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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