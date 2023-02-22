Prince Momoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Momoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Momoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Prince Momoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Prince Momoh 10 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Prince Peter Momoh şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Prince Momoh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Prince Momoh'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Prince Momoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Prince Momoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Kasım 2018 yılında Kwara United
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Kasım 2021 yılında Niger Tornad.
Prince Momoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Prince Momoh şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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