Prince Okorie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Okorie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Okorie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Prince Okorie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Prince Okorie 3 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Prince Okorie Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına - tarihinde katılmıştır. Prince Okorie'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Prince Okorie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Prince Okorie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Prince Okorie şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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