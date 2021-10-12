Probabilizm ne demek, TDK'ya göre Probabilizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Probabilizm ne demek? Probabilizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi probabilizm kelimesi. Peki probabilizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre probabilizm nedir, probabilizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PROBABİLİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Probabilizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Probabilizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre probabilizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Olasıcılık

