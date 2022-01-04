Problematik ne demek, TDK'ya göre Problematik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Problematik ne demek? Problematik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi problematik kelimesi. Peki problematik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre problematik nedir, problematik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PROBLEMATİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Problematik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Problematik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre problematik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sorunsal

