Prodromos Potosoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prodromos Potosoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prodromos Potosoglou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prodromos Potosoglou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prodromos Potosoglou 30 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Πρόδρομος Ποτόσογλου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prodromos Potosoglou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Larisas futbol takımında oynamaktadır. Apollon Larisas takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Prodromos Potosoglou'nin Apollon Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Prodromos Potosoglou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prodromos Potosoglou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Prodromos Potosoglou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prodromos Potosoglou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2018 yılında PO Elassonas

1 Temmuz 2018 yılında Dotieas Agias

23 Eylül 2019 yılında Olymp. Ampelias

24 Eylül 2020 yılında AO Sellanon

5 Ağustos 2021 yılında Ap. Larisas

Prodromos Potosoglou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prodromos Potosoglou şuan Apollon Larisas takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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