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Prodüksiyon ne demek, TDK'ya göre Prodüksiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Prodüksiyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Prodüksiyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Prodüksiyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Prodüksiyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Prodüksiyon ne demek, TDK'ya göre Prodüksiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Prodüksiyon ne demek? Prodüksiyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi prodüksiyon kelimesi. Peki prodüksiyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre prodüksiyon nedir, prodüksiyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PRODÜKSİYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Prodüksiyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Prodüksiyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre prodüksiyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapım

PRODÜKSİYON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Böyle muazzam bir prodüksiyonun ne kadar astronomik finansmana dayandığını siz tahmin edin artık.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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