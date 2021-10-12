Prodüktivite ne demek, TDK'ya göre Prodüktivite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Prodüktivite ne demek? Prodüktivite TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi prodüktivite kelimesi. Peki prodüktivite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre prodüktivite nedir, prodüktivite kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PRODÜKTİVİTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Prodüktivite kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Prodüktivite kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre prodüktivite kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üretkenlik

