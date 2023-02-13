Prof. Dr. A. Tamer Aker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. A. Tamer Aker'in biyografisi

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. A. Tamer Aker yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. A. Tamer Aker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. A. Tamer Aker'in hayat biyografisi.

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Prof. Dr. A. Tamer Aker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. A. Tamer Aker'in biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezunu Prof. Dr. A. Tamer Aker bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. A. Tamer Aker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. A. Tamer Aker'in hayat biyografisi.

PROF.DR A. TAMER AKER KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimi tamamlayan Tamer Aker, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonucunda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikiyatri uzmanlık eğitimine başladı.

Prof. Dr. A. Tamer Aker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. A. Tamer Aker'in biyografisi

1996 yılında Psikiyatri Uzmanı, 2000 yılında ise Psikiyatri Doçenti unvanlarını aldı. 2002 yılında meslekteki ikinci görev yeri olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalına geçti.

2003-2006 yılları arasında üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı.

2006 yılında psikiyatri profesörü oldu. Aynı üniversitede Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığı ile yine Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri AD Ruhsal Travma Yüksek Lisans Programı’nın yöneticiliğini yapmış olup doktora programının kurucu öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Türkiye Psikiyatri Derneği, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliğini ve Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Derneği kurucu üyesidir. Travma ve Afet Çalışmalarını dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de yürütmüştür.

Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı yüksek lisans programının koordinatörü, AkademiDem’in kurucusu, demterapi’nin kurucu ortağıdır. Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Unicef, Spark, Kızılay, Ilo, Hayata Destek gibi kurumlarda mülteci ruh sağlığı, afet ve acil durumlarda psikososyal destek projelerinde eğitici ve proje koordinatörü olarak çalışmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. A. Tamer Aker'in kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadık. siz değerli okuyucular bir bilgiye saip iseniz yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.

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