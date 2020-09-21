Prof. Dr. Ahmet Demircan kimdir? Koronavirüse mi yakalandı?

Ahmet Demircan kimdir? | Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi'nde Başhekim pozisyonunda bulunan Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse mi yakalandı? İşte cevaplar...

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, Konya'nın Ereğli ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Demircan, bu kurumda Acil Tıp Ana Dalı'nda ihtisasını tamamladı. Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin üyesi olan Prof. Dr. Ahmet Demircan, Türkiye Acil Tıp Derneği'nin (TATD) iki dönem boyunca genel sekreterliğini üstlendi. Bununla birlikte Ankara Ereğlililer Derneği'nin de başkanlığını yürüten başhekim, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı olarak Başkanlığı yaptı. Doçent unvanına sahip olduğu sürede ise yine Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görev aldı.

22 Ekim 2017 tarihinde Profesör olan Dr. Demircan, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Başhekim olarak atandı. Bunun yanı sıra, 10 Ocak 2020'de oluşturulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğinde 24 Mart 2020 tarihinden itibaren, görev aldı.

ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR

Ankara Ereğlililer Derneği Başkanı

Acil Tıp Uzmanları Derneği üyesi

AHMET DEMİRCAN KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Türkiye Acil Tıp Derneği yetkililerinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın koronavirüse yakalndığı duyurularak en kısa zamanda sağlığına kavuşması temenni edildi. PAylaşımda, "Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın COVID-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandı