Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'dan kritik açıklamalar! Alzheimer ve bunama hastalığına yakalanmak istemiyorsanız bunları sakın yapmayın!

Sağlık alanında önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta yayımladığı son videoda önemli açıklamalarda bulundu. İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve gerekli bir şekilde müdahale edilmediğinde olumsuz sonuçları olan alzeheimer ve bunma hastalığına yakalanmamak için dikkat çekici bir bilgi verdi.

"BURNU KARIŞTIRMAMAK, BURUNDAN KIL ALDIRMAMAK"

Prof. Dr. Küçükusta "Alzheimer ve borama gibi hastalıklara yakalanmak istemiyorsanız yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de burnu karıştırmamak ve burundan kıl koparmamak. Fareler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre burun mukozasının zedelenmesi, burunda bulunan klamide türü bir bakterinin koku siniri vasıtasıyla beyne ulaşmasına sebep oluyor ve beynin de buna cevap olarak ortaya koyduğu reaksiyonlar ve bu ve bunama gibi hastalıklara yol açabiliyorlar. Tabii ki fareler üzerine yapılan bir araştırmanın İnsanlar için de geçerli olduğunu söylemek mümkün değil ama bunu karıştırmamaya da dikkat etmekte fayda var. " şeklinde bir bilgilendirme yaptı.

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BUNAMA HASTALIĞI NEDİR?

Beyin hücrelerinin zamanla işlevselliğini kaybederek ölmesi sonrası ortaya çıkan bunama hastalığı, düşünme, konuşma ve sosyal yaşamda aktif olmak gibi birçok şeyi olumsuz etkileyen nörolojik bir hastalıktır.