Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'dan kritik açıklamalar! Alzheimer ve bunama hastalığına yakalanmak istemiyorsanız bunları sakın yapmayın!

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, alzheimer ve bunama gibi hastalıklara yakalanmamak için yapılamaması gereken bir şey için uyarılarda bulundu.

YAYINLAMA
Google News

Sağlık alanında önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta yayımladığı son videoda önemli açıklamalarda bulundu. İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve gerekli bir şekilde müdahale edilmediğinde olumsuz sonuçları olan alzeheimer ve bunma hastalığına yakalanmamak için dikkat çekici bir bilgi verdi.

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'dan kritik açıklamalar! Alzheimer ve bunama hastalığına yakalanmak istemiyorsanız bunları sakın yapmayın!

"BURNU KARIŞTIRMAMAK, BURUNDAN KIL ALDIRMAMAK"

Prof. Dr. Küçükusta "Alzheimer ve borama gibi hastalıklara yakalanmak istemiyorsanız yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de burnu karıştırmamak ve burundan kıl koparmamak. Fareler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre burun mukozasının zedelenmesi, burunda bulunan klamide türü bir bakterinin koku siniri vasıtasıyla beyne ulaşmasına sebep oluyor ve beynin de buna cevap olarak ortaya koyduğu reaksiyonlar ve bu ve bunama gibi hastalıklara yol açabiliyorlar. Tabii ki fareler üzerine yapılan bir araştırmanın İnsanlar için de geçerli olduğunu söylemek mümkün değil ama bunu karıştırmamaya da dikkat etmekte fayda var. " şeklinde bir bilgilendirme yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'dan kritik açıklamalar! Alzheimer ve bunama hastalığına yakalanmak istemiyorsanız bunları sakın yapmayın!

BUNAMA HASTALIĞI NEDİR?

Beyin hücrelerinin zamanla işlevselliğini kaybederek ölmesi sonrası ortaya çıkan bunama hastalığı, düşünme, konuşma ve sosyal yaşamda aktif olmak gibi birçok şeyi olumsuz etkileyen nörolojik bir hastalıktır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Özel Pendik Bölge Hastanesi, evde doktor hizmeti ile fark yaratıyor
Özel Pendik Bölge Hastanesi, evde doktor hizmeti ile fark yaratıyor
İstanbul İl Sağlık Müdüründen endişelendiren sözler! İki konuya dikkat çekti: "Bir 10 sene sonra risk haline gelecek"
İstanbul İl Sağlık Müdüründen endişelendiren sözler! İki konuya dikkat çekti: "Bir 10 sene sonra risk haline gelecek"
İsmi bile ağzı sulandırmaya yetiyor! Turşu suyu, sindirimi düzenliyor, kilo kontrolü sağlıyor...
İsmi bile ağzı sulandırmaya yetiyor! Turşu suyu, sindirimi düzenliyor, kilo kontrolü sağlıyor...
Özel Hastane Sünnet Fiyatları 2022 - Medical Park, Medipol, Memorial, Acıbadem, Özel Bölge Hastanesi, Yüzyıl Hastanesi Sünnet Fiyatları Güncel
Özel Hastane Sünnet Fiyatları 2022 - Medical Park, Medipol, Memorial, Acıbadem, Özel Bölge Hastanesi, Yüzyıl Hastanesi Sünnet Fiyatları Güncel
Son Haberler
Esra Ezmeci'ye üzen itiraf! "Çok acı çekiyorum" deyip itiraf etti: "Babam, annemi ve kardeşimi öldüreli 27 yıl oldu..."
Esra Ezmeci'ye üzen itiraf! "Çok acı çekiyorum" deyip itiraf etti: "Babam, annemi ve kardeşimi öldüreli 27 yıl oldu..."
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç doğumlu? Cihan Kolivar biyografisi...
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç doğumlu? Cihan Kolivar biyografisi...
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 7 - 13 Kasım 2022 |Koçu gelecek kaygısı saracak, Yay çok gerilecek...
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 7 - 13 Kasım 2022 |Koçu gelecek kaygısı saracak, Yay çok gerilecek...
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan skandal ifade: "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir"
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan skandal ifade: "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir"
Özel Hastane Doğum Ücretleri 2022 Ne Kadar? İşte Medical Park, Medipol, Memorial, Acıbadem Doğum Fiyatları
Özel Hastane Doğum Ücretleri 2022 Ne Kadar? İşte Medical Park, Medipol, Memorial, Acıbadem Doğum Fiyatları
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu! Tahıl anlaşmasındaki kararı açıkladı
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu! Tahıl anlaşmasındaki kararı açıkladı
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Futbolcu Tolgahan Nurhak paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi
Futbolcu Tolgahan Nurhak paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi
SON DAKİKA|Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı! Ekipler olay yerine sevk edildi!
SON DAKİKA|Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı! Ekipler olay yerine sevk edildi!
Muz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor!
Muz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor!
Salgın hastalıkların ilacı, vücudun koruyucu kalkanı! Küflü peynirin faydalarına inanamayacaksınız!
Salgın hastalıkların ilacı, vücudun koruyucu kalkanı! Küflü peynirin faydalarına inanamayacaksınız!
Yorumlananlar
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu