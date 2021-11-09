Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hastalığı nedir? Neden hasta, yoğun bakımda mı? Sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs salgını Osmanlı Yeniçağ tarihçisi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'i de buldu. Yazar Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şimşirgil'in Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yusuf Kaplan'ın "Ahmet Şimşirgil Hoca covid-19 illetinden hastaneye kaldırılmış, yoğun bakıma alınmış. Geçmiş olsun. Allah (cc) âcil şifa versin." paylaşımının ardından vatandaşlar da Şimşirgil'in sağlık durumunu merak ettikleri için ' Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hastalığı nedir? Neden hasta, yoğun bakımda mı?' sorularına internet arama motorlarında yanıt arıyorlar. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

PROF. DR. AHMET ŞİMŞİRGİL HASTALIĞI NEDİR? NEDEN HASTA, YOĞUN BAKIMDA MI? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Prof.Dr. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Şimşirgil'in nefes almakta zorlandığı için yoğun bakımda entübe edildiği öğrenildi.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in entübe edildiğini öğrenen tanınmış isimler ve sevenleri sosyal medyada dua ve destek mesajları paylaştılar.

Ahmet Şimşirgil Hoca covid-19 illetinden hastaneye kaldırılmış, yoğun bakıma alınmış.

Geçmiş olsun.

Allah (cc) âcil şifa versin. — yusuf kaplan (@yenisafakwriter) November 8, 2021

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil pandemi döneminde aşılama konusu hakkında da açıklamalarda bulunmuştu. Şimşirgil şunları söylemişti:

"Oku diyen bir dinin mensuplarıyız. Sadece kitabı değil alemi oku, dünyayı oku, insanı oku, kendini oku. Nereden geldin, niye geldin, neden sana akıl nimeti verildi, neden sen sorumlu tutuldun, nereye gideceksin, gidiyorsun. İşte gidiyoruz pandemi dönemi dünya ayakta. Bazıları aşı ol diyor, bazıları olma diyor. Bazıları aşı kurtarıyor diyor, bazıları kurtarmaz diyor. Kurtaran da Cenabı Hak, öldüren de Cenabı Hak. Bunu unutma, ölüm oradan, sen tedbirini al, tedbirli hareket et, tedbirli ol. Ama nereden geldiğinin, nereye gittiğini unutma. Kitaplar bunu söylüyor"

AHMET ŞİMŞİRGİL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? PROF. DR. AHMET ŞİMŞİRGİL BİYOGRAFİSİ

1959 senesinde Sinop Boyabat'ta doğdu ve ilk, orta ve lise eğitimini tamamladı. 1978 senesinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kabul edildi ve 1982 senesinde mezun oldu. 1983 senesinde aynı üniversitenin Yeniçağ Bölümü'nde araştırmacı olarak vazifeye başlayan Şimşirgil, 1985 senesinde yüksek lisansını tamamladı. 1989 senesinde İstanbul Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne geçiş yaptı.

1990 senesinde "Osmanlı Taşra Teşkilatı'nda Tokat (1455-1574)" isimli eseri ve 1997 senesinde "Uyvar'ın Osmanlılar Tarafından Fethi ve İdaresi" isimli tezini yazarak Doktora ve Doçentlik unvanını aldı. 2003 senesinde Prof. Dr. Şimşirgil, Türkiye günlük gazetesi için itibarlı bir yazar ve düzenli olarak katkıda bulunan bir müellif olmasının yanı sıra, Milli ve Milletlerarası düzeyde makaleler neşretti ve "Tarih ve Medeniyet", "Başka Şeyleri", "Tarih Lalegül TV ve TGRT Radyo'da ve İnsan ", TRT1 TV'de "Tarih Sahnesi" programlarını yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, halen İstanbul Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Osmanlı Tarihi profesörüdür. Evli ve üç çocuğu bulunmaktadır.