Prof. Dr. Ali Akdoğan kimdir? Ordu Üniversitesi yeni rektörü kimdir? Kaç yaşında?

Prof. Dr. Ali Akdoğan Ordu Üniversitesi'ne yeni rektör olarak atandıktan sonra internette araştırılmaya başlandı. Peki Prof. Dr. Ali Akdoğan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Tüm cevaplar haberimizde...

PROF. DR. ALİ AKDOĞAN KİMDİR?

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E Posta Adresi :ali.akdoganerdogan.edu.tr

Web Sayfası :

Sabit Telefon :+90 464 2141120 | Dahili : 4705

Mobil Telefon :+90 533 7664836

Faks :+90 464 2141124

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri, 1994-1999

YAPTIĞI TEZLER

Doktora, "Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişte Dini Hayat (Rize İl Merkezi Örneği)", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bİlimleri Anabilim Dalı Şubat, 1999.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Toplumsal Yapı ve Değişme

Din Sosyolojisi

ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ

İlahiyat Temel Alanı

İlahiyat

Din, Bilgi ve Kültür Sosyolojisi

Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi

Sosyoloji Kuramları, Tarihi ve Metodolojisi

Sosyal Hareketler ve Kimlikler Sosyolojisi

Sosyal Hizmet

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 1994 -

MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER

Bölüm Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat, Felsefe ve Din Bilimleri, 20.08.2005 - Devam Ediyor

VERDİĞİ DERSLER

Medya ve İletişim, Lisans, 2015-2016

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2015-2016

Din, Kültür ve Medeniyet Etkileşimi, Yüksek Lisans, 2015-2016

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

Akdoğan A. , "Batı'ya Akan Nehir: Aliya'nın Entelektüel Yolculuğu", Ensar Nesriyat, İSTANBUL, 2018

Akdoğan A. , "Sosyolojik Seçki: Bazı Mevzulara İçeriden Değiniler", Ensar Nesriyat, İSTANBUL, 2018

Akdoğan A. , Turan S. , Sungur E. , Battal E. , Vural M.E. , Ed., "İslam Coğrafyasında Terör, Göç ve Mültecilik", RTEÜ Yayınları, ANKARA, 2017

Akdoğan A. , "Medeniyet Algımız", Araştırma Yayıncılık, ANKARA, 2017

Akdoğan A. , "Sosyal Bir Olgu Olarak Terör", Terör, Göç ve Mültecilik, Akdoğan Ali vd., Ed., RTEÜ Yayınları, Ankara, ss.13-55, 2017

Akdoğan A. , "İslam Sosyolojisi Yazıları", Araştırma Yayınları, ANKARA, 2016

Akdoğan A. , "Gündelik Hayata Sosyolojik Bakış", Araştırma Yayınları, ANKARA, 2016

Akdoğan A., "Kur'an ve Sünnet'ten Örneklerle -Sosyal Ahlak -Sosyal İlişkiler ve Ahlaki Değerler", Pınar Yayınları, İSTANBUL, 2011

Akdoğan A., "Dini Hayatı Anlama ve Yorumlama", Dem (Değerler Eğitimi Merkezi) Yayınları, İSTANBUL, 2008

Akdogan A., "Sosyal Değişme ve Din", Rağbet Yayınları, İSTANBUL, 2004

Akdoğan A., "Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişte Dini Hayat", Rağbet Yayınları, İSTANBUL, 2002

RESMİ GAZETE'DEKİ ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesi Rektörü olarak atandı.