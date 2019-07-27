Prof. Dr. Ali Akdoğan kimdir? Ordu Üniversitesi yeni rektörü kimdir? Kaç yaşında?
Prof. Dr. Ali Akdoğan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? soruları Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarından sonra arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için bu merak edilen soruların cevaplarını araştırdık. İşte yanıtları...
Prof. Dr. Ali Akdoğan Ordu Üniversitesi'ne yeni rektör olarak atandıktan sonra internette araştırılmaya başlandı. Peki Prof. Dr. Ali Akdoğan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Tüm cevaplar haberimizde...
PROF. DR. ALİ AKDOĞAN KİMDİR?
İLETİŞİM BİLGİLERİ
E Posta Adresi :ali.akdoganerdogan.edu.tr
Web Sayfası :
Sabit Telefon :+90 464 2141120 | Dahili : 4705
Mobil Telefon :+90 533 7664836
Faks :+90 464 2141124
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri, 1994-1999
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişte Dini Hayat (Rize İl Merkezi Örneği)", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bİlimleri Anabilim Dalı Şubat, 1999.
ARAŞTIRMA ALANLARI
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Toplumsal Yapı ve Değişme
Din Sosyolojisi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
İlahiyat Temel Alanı
İlahiyat
Din, Bilgi ve Kültür Sosyolojisi
Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi
Sosyoloji Kuramları, Tarihi ve Metodolojisi
Sosyal Hareketler ve Kimlikler Sosyolojisi
Sosyal Hizmet
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 1994 -
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat, Felsefe ve Din Bilimleri, 20.08.2005 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Medya ve İletişim, Lisans, 2015-2016
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2015-2016
Din, Kültür ve Medeniyet Etkileşimi, Yüksek Lisans, 2015-2016
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akdoğan A. , "Batı'ya Akan Nehir: Aliya'nın Entelektüel Yolculuğu", Ensar Nesriyat, İSTANBUL, 2018
Akdoğan A. , "Sosyolojik Seçki: Bazı Mevzulara İçeriden Değiniler", Ensar Nesriyat, İSTANBUL, 2018
Akdoğan A. , Turan S. , Sungur E. , Battal E. , Vural M.E. , Ed., "İslam Coğrafyasında Terör, Göç ve Mültecilik", RTEÜ Yayınları, ANKARA, 2017
Akdoğan A. , "Medeniyet Algımız", Araştırma Yayıncılık, ANKARA, 2017
Akdoğan A. , "Sosyal Bir Olgu Olarak Terör", Terör, Göç ve Mültecilik, Akdoğan Ali vd., Ed., RTEÜ Yayınları, Ankara, ss.13-55, 2017
Akdoğan A. , "İslam Sosyolojisi Yazıları", Araştırma Yayınları, ANKARA, 2016
Akdoğan A. , "Gündelik Hayata Sosyolojik Bakış", Araştırma Yayınları, ANKARA, 2016
Akdoğan A., "Kur'an ve Sünnet'ten Örneklerle -Sosyal Ahlak -Sosyal İlişkiler ve Ahlaki Değerler", Pınar Yayınları, İSTANBUL, 2011
Akdoğan A., "Dini Hayatı Anlama ve Yorumlama", Dem (Değerler Eğitimi Merkezi) Yayınları, İSTANBUL, 2008
Akdogan A., "Sosyal Değişme ve Din", Rağbet Yayınları, İSTANBUL, 2004
Akdoğan A., "Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişte Dini Hayat", Rağbet Yayınları, İSTANBUL, 2002
RESMİ GAZETE'DEKİ ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesi Rektörü olarak atandı.
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