13 Eylül 2019 tarihli ve 30887 Sayılı yayımlanan Resmî Gazete'de İstanbul Arel Üniversitesi'ne yen irektör atandı. Peki Prof. Dr. Ali Argun Karacabey kimdir? İstanbul Arel Üniversitesi yeni rektörü kimdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

PROF. DR. ALİ ARGUN KARACABEY KİMDİR?

Daha önce Ankara, Okan ve Altınbaş üniversitelerinin rektör yardımcılığı görevlerini yürüten Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY, 2003-2008 yılları arasında Ankara Sanayi Odası Başkan Danışmanı, 2008-2012 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda bulundu. Kendi alanında yayınlanmış akademik makale ve kitap bölümlerinin yanı sıra, 2’sinde editör olduğu 9 kitabı bulunmaktadır.

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

Arel Koleji, İstanbul Arel Üniversitesi kurucusu ve Matematik Öğretmeni Kemal GÖZÜKARA’nın daha sonra “Türk Milli Eğitim sisteminde sorumluluk üstlenerek, nitelikli ve kaliteli insan gücü kazandırmak hayalimdi” ifadeleriyle açıklayacağı eğitim bilinci, 1990-1991 eğitim-öğretim döneminde Arel Koleji’nin kurulmasıyla fiziksel yaşama kavuşturuldu. 2007 yılında Kemal GÖZÜKARA Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan İstanbul Arel Üniversitesi, 6 Fakülte, 3 Yüksekokul, 3 Enstitü ve Meslek Yüksekokulu ile lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime katkı sağlıyor.

“Eğitimin Genç Dünyalara Açılan Çağdaş Kapısı” perspektifi doğrultusunda yetiştirdiği bireylerle birlikte geleceğe yön vermeyi hedefleyen İstanbul Arel Üniversitesi, yenilikçi yaklaşımıyla gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyor. İstanbul Arel Üniversitesi, kampüs olanakları ve öğrenme-öğretme süreçlerini teknolojik altyapı ile geliştirerek, iyi bir insan yetiştirme temelinde, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ediyor.

Profesyonel yaşamın, nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak profesyoneller ve girişimciler yetiştirmeyi misyon edinen İstanbul Arel Üniversitesi, küresel üniversite felsefesi ile öğrencilerin eğitim, staj ve proje tabanlı yurt dışı deneyimlerini destekliyor.



İstanbul Arel Üniversitesi’nin 2’si kampüs, 1’i Spor ve Kültür Kompleksi olmak üzere 3 yerleşkesi bulunmaktadır.