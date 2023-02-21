Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. LMU Jeoloji bölümü başkanı Alman deprem bilimci Prof. Dr. Anke Friedrich bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Anke Friedrich'in hayat biyografisi.

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PROF DR ANKE FRİEDRİCH KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Alman deprem bilimci Prof. Dr. Anke Friedrich, Maximilians-Münih Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkanı'dır. Prof. Dr. Anke Friedrich, Aktif Tektonik ve Deprem Çalışmaları, Jeomorfoloji, Küresel Jeoloji, Neotektonik ve Levha İçi Deformasyon. Stratigrafi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Prof. Dr. Anke Friedrich, deprem alanında uzman isimlerden sayılmaktadır. Prof. Dr. Anke Friedrich 21 Şubat 2023 Salı günü Teke Tek programı konukları arasındadır.

Prof. Dr. Anke Friedrich'in kaç yaşında olduğu bilenmemektedir. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorumlar bölümünden bizlere yazabilirsiniz.