Prof.Dr. Ateş Kara'dan Kovid-19 aşısı için tarih verdi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin koronavirüs salgının karşı yürüttüğü aşı çalışmalarına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ateş Kara," Belki önümüzdeki Nisan ayında, kendi aşımızı üretmiş olacağız. Çalışmalar Türkiye açısından büyük bir avantaj olacak" dedi. Açıklamalarını sürdüren Kara, "Biz de klinik öncesi dönemleri aşma noktasındayız. Faz-1 şeklinde uygulayacağımız çalışmanın, haziran sonu, Temmuz gibi gelme ihtimali de olabilir. Ülkemizde 6 ayrı grup halinde çalışılıyor. Bu alt yapıya sahip olmamız Kovid-19 adını da alabilir. Belki covid-23-24-26 olacak. Eninde sonunda farklı bir etkenin de karşımıza çıkması açısından önemli. O gün hazırlıklı olmamız bize avantaj sağlayacak” diye konuştu.

KOVİD-19 AŞISI ZORUNLU OLACAK MI?

Özellikle aşı konusundaki endişelere değinen Kara, aşı yaptırmak istememenin uygun bir yaklaşım olmadığını vurgulayan Kara, “Bugün çıktıktan sonra, iş yerimizden dönerken başına saksı düşüp yaralanma olasılığı, aşı uygulandığında sana yan etki yapma olasılığından daha yüksek” diyerek aşı riskine karşı örnek verdi. Aşının Türkiye’de zorunlu olup olmayacağıyla ilgili ise, “Kovid-19 aşısının Türkiye’de zorunlu olacağını zannetmiyorum. Aşıda böyle bir tolere yok. O nedenle çalışmalar bu kadar sıkı” dedi.

AŞI HERKESE YETMEYECEK

Kara, aşının ilk etapta herkese yetecek kadar üretilemeyeceğine dikkat çekti. İngiltere’de üretilen aşının ise çok yüksek maliyetlerde olduğuna vurgu yapan Ateş Kara şu ifadeleri kullandı:

“Aşının maliyetini tam olarak değerlendirmek zor. İngilterdeki aşının üretim maliyeti yüksek. Üretimdeki teknoloji ne kadar ucuzlasa da belli bir maliyete inmesinin imkanı yok. Türkiye bu hazırlıkları yapıyor” dedi.

İLK AŞILARI ABD KULLANACAK

Kara, aşı satışıyla ilgili ise“ABD, İngiltere’deki Oxford grubuna çok büyük para verdi. Büyük ihtimal ilk aşıları onlar temin edecek. İngiltere bile kullanamadan ABD kullanacak” diye konuştu.

AŞININ YAPIM AŞAMALARI NE ANLAMA GELİYOR?

1. AŞAMA: AŞININ KORUYUCU KISMININ BULUNMASI

2. AŞAMA: ANTİKOR YANITI OLUŞTURACAK MI?

3. AŞAMA: HAYVAN DENEYLERİ

FAZ-1: YETİŞKİN VE SAĞLIKLI 6-8 KİŞİDE YAN ETKİLERE BAKILIYOR

FAZ-2: KİŞİ SAYISI ARTIYOR, SAVUNMA SİSTEMİNİN CEVABI

FAZ-3: ÇOK SAYIDA GENÇ, YAŞLI VE ÇOCUKTA DENENİYOR

SON AŞAMA: HASTALIKTAN KORUYOR MU?

Kaynak: Habertürk