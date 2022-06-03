Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla YÖK üyelerinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni üyelerden birisi de Prof. Dr. Ayşen Gürcan oldu. Vatandaşlar Ayşen Gürcan'ın kim olduğunu merak olduğu merak konusu oldu. İşte Prof. Dr. Ayşen Gürcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ayşen Gürcan biyografisi...

PROF. DR. AYŞEN GÜRCAN KİMDRİ? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? AYŞEN GÜRCAN BİYOGRAFİSİ?

Prof. Dr. Ayşen Gürcan 25 Kasım 1963 tarihinde Burdur'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Burdur'da tamamlamasının ardından Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu.

1897-1989 yılları arasında Eğitim İletişimi ve Planlaması bölümünde yüksek lisansını , 1991 yılında da aynı fakültenin Eğitim Teknolojisi Anabilim Dalı'nda doktorasını yaptı.

Ayşen Gürcan, 1990 ve 2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı.

2006 ve 2011 yılları arasında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Baş döneminde Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü olarak çalıştı.

2011–2013 yılları arasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakan müşavirliği görevini yaptı.

28 Ağustos 2015 -17 Kasım 2015 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı.

64. Hükümetin kurulmasından sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak atandı.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla YÖK üyesi olarak atandı.